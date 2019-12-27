智冠(5478)今年在子公司網龍(3083)轉虧為盈及藍新科技虧損大幅縮減，前3季稅後淨利4.46億元，每股盈餘3.65元，全年獲利有望來到2011年以來新高。集團董事長王俊博表示，過去智冠一年有賺10億元的輝煌成績，主要來自於網龍、遊戲新幹線及智樂堂表現，也挹注通路端的收入，過去的三劍客今年已經回來兩劍，明年看剩下一箭智凡迪的表現，此外，轉投資的藍新科技也開始獲利，2020年展望樂觀。

王俊博表示，智冠集團一年多來不斷轉型，網龍把過去在端遊產品的美好記憶保留下來，改成手遊對老玩家有吸引力。但他也指出，遊戲未改到完美前並不急著推出，遊戲開發公司都很辛苦，是在賣一個未來，大家應該繼續支持開發公司，不好的時候大家應該給予鼓勵。

遊戲新幹線穩定經營，2020年首當將《三國群英傳M》做好，期待新幹線可以有更大成長。智凡迪從過去與暴雪合作，到現在走自己的路並不是很順利，轉成美術代工後也很難賺錢，公司要轉型但很辛苦，由於網龍利用智凡迪的美術來美化遊戲，才讓轉型有一點成績。王俊博強調，只要認真、只要願意蹲下來、用爬的、還是可以走到目的地」，希望智凡迪明年能重回三劍客之一。

王俊博對於行動支付相當肯定，從過去一年兩家公司賠1.6億元睡不著覺，到合併後讓公司兩年可以達到單月損平，可以說在這麼大的整併案中能成功是件不容易的事。藍新科技持續打造多元完善的行動支付生態圈，客戶增加、代收付金額持續攀高，2020年全年獲利可期。

(時報資訊)