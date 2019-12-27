宏達電(2498)貴客來訪，今新店總部迎來總統候選人韓國瑜偕同副總統候選人張善政親訪，董事長王雪紅以及其夫婿威盛董事長陳文綺親自接待，韓國瑜親身體驗AR/VR技術，戴上VIVE體驗羅浮宮的蒙娜麗莎，還有結合醫療的應用，體驗完後他直呼，只能用「震撼」兩字來形容。目前韓國瑜也正在和宏達電員工進行《青年國是論壇》，暢談「創新未來」。

韓國瑜表示，運用VIVE體驗羅浮宮的蒙娜麗莎，還有結合醫療的應用，真的只能用「震撼」兩字來形容，相信AR/VR的未來應用非常大，深刻體會到張善政所言，一定要把科技導入政策，未來是一個爆炸性的時代，面對AR/VR，青年學子必須接受它、運用它，這是刻不容緩的，以免很多年輕人都面臨「10年寒窗無人知」的困頓，所以，政府的角色很重要。

為了展現對青年學子的重視，韓國瑜進一步表示，若有機會，明年開始會展開歷史上最大的培育計畫，培養更強大的下一代，未來5~10年會讓台灣脫胎換骨，不論都市、鄉村都會有雙語教育，學生可以到國外大學進行交換學生一年，政府幫你找錢，初估每人約100萬新台幣，公務人員也會有帶職深造的計畫，比重會從1%到3%，終極每年人數希望可以達到1萬人，這對厚植國家競爭力是非常重要。

(時報資訊)