大同(2371)早盤股價站回5日線，2項有利因子包括:一、代孫公司中華映管(百慕達)公告法院拍賣質押標的股權，於網路拍賣競價成功，自結增加保留盈餘3.02億元。二、龍邦先前持有大同股票，已陸續出脫獲利了結。

大同公告，中華映管(百慕達)(股)獲悉福建省寧德市中級人民法院於2019年12月24日，在福建省寧德市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平台上公開拍賣子公司中華映管(百慕達)(股)公司持有的華映科技部分股權1億2960萬股，網路競價成功，交易總金額人民幣2.93億元，該交易使大同自結預計增加保留盈餘約新台幣3.02億元，實際數仍需以會計師查核數為準。

大同對中華映管（百慕達）股份有限公司綜合持股約39.67%，大同持有華映39.67%，華映持有華映百慕達100%。

而龍邦國際（2514）昨日也公告，已處份大同1.29萬張；預計再處份2299張，已處份金額2.71億元，利益約2502萬元。龍邦董事會決議處份大同普通股一年內達新台幣3億元。龍邦是在2016年的6月陸續敲進大同達1.39萬張，持股比率約0.49％。龍邦表示，買進大同股票主要是看準其題材、股價有表現空間，純粹是財務投資考量，無意介入大同經營，當初持有每股平均價格約22.9元。

(時報資訊)