日本媒體報導指出，日本顯示器公司（JDI）考慮將旗下生產iPhone液晶面板的石川縣白山工廠，出售給美國蘋果及鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP），並展開協商談判。對此，夏普表示，目前正在審慎評估收購帶來的所有貢獻及風險，若有任何決議敲定將即時公布。

2016年底啟用的白山廠為JDI主力工廠之一，建廠費用約1700億日圓，大多由蘋果以預付款提供。白山廠主要生產蘋果iPhone用液晶面板，但由於面板銷售不振、稼動率低迷，已自7月起暫停生產迄今。

日經新聞報導，白山廠截至9月底仍有約900億日圓預付款須償還，對JDI造成沉重負擔。JDI於12日宣布，擬以2億美元價格將白山工廠設備賣給某客戶。但消息人士指出，協商談判方向在過程中已轉變為出售整座工廠。

日經新聞指出，JDI白山廠可能以800～900億日圓價格，出售給美國蘋果及日本夏普，目前已就此交易展開協商，希望能在2019年會計年度（2020年3月底前）達成協議。JDI對此發布聲明表示，公司正在考慮各種選項，但目前尚未做成最後決定。

夏普對此也發表聲明，澄清上述報導來源並非根據公司公告，並表示基於相關客戶的要求，目前正審認評估收購JDI白山廠，對夏普業務可能的產生所有貢獻和風險，未來若做成任何須公告的決定將會即時公布。

(時報資訊)