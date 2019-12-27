國旗運動毛巾採2用設計，兼具圍巾保暖性質。（巫靜婷攝）

「幸福大湖2020年元旦升旗暨健行活動」內容。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所元旦升旗暨健行活動預告。

苗栗縣大湖鄉公所將於明年元旦清晨6點半，在大湖國小舉辦「幸福大湖2020年元旦升旗暨健行活動」，現場準備500份國旗運動毛巾及國旗貼紙，免費贈送全程參加者，並辦理摸彩活動，獎品有液晶電視、電器用品等，大湖鄉長胡娘妹邀請全國鄉親共襄盛舉。

大湖鄉喜迎2020年，1月1日將於大湖國小舉辦慶祝活動，民眾於清晨6點半報到集合，7點舉行升旗典禮，隨後進行全民健康操，為7點半的健行活動暖身，胡娘妹指出，參加升旗者除了可獲得摸獎券，完成健行還能領取「2020幸福大湖」運動毛巾，並於會場社團表演後進行模彩。

大湖鄉公所說明，健行路線從大湖國小出發，穿過湖東橋後走自行車道，在龜山橋下，第1個加油站處，參加者可獲得1份早點，再行經中原路，穿過中正路，經過傳統公有市場，最終回到大湖國小，全程約有2至3公里；活動現場備有熱呼呼的薑茶，歡迎民眾自備環保杯享用。

胡娘妹介紹，新設計的元旦運動毛巾，傳達大湖意象「草莓、桐花」，搭配國旗十分討喜，藉此讓民眾認同中華民國，元旦當天大湖鄉也會國旗飄揚。她指出，運動毛巾採雙面設計，對折後披在肩脖處，長度可作為圍巾，也方便運動後擦汗保暖，相當實用。

(中時 )