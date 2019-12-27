「卡神」楊蕙如網軍案爆發後，楊蕙如至今神隱，下落不明，國民黨日前發出懸賞令，全民協尋楊蕙如，國民黨今天宣布祭出楊蕙如懸賞令，總懸賞金達100萬元。國民黨文傳會表示，初步要提供新事證，經查證屬實，對追蹤楊蕙如下落有幫助，會依事證情況提供懸賞金，詳細懸賞辦法將在國民黨臉書粉絲團公布。

◎全台8成法官抗議 陳師孟汙衊司法

法官協會發起連署活動至今1周，共有逾8成法官參與連署，人數達1689位，佔法官總人數80.3％，且獲得檢察官495位、律師50位、法律學者4位，總計2247位法律人共同響應支持審判獨立；法官協會也呼籲陳師孟應謹言慎行，別再恣意公開汙衊、毀棄司法獨立價值。

◎大學註冊率 6所私校未達6成

教育部今(27)日公布108學年度大專校院新生全校註冊率，6所學校未達6成，其中在私立大學部分，包含台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、台北基督學院，私立技專則有和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學。

◎跨年前後更冷！下波冷空氣這天報到

大陸冷氣團影響，北台灣今(27)日整天偏冷，新竹以北、東北部高溫都不超過20度，明(28)日白天各地氣溫明顯回升。氣象專家吳德榮表示，下一波冷氣空氣在下周一、二(30、31日)，跨年前後氣溫將降到最低，並挾帶更多水氣，中部以北及東半部地區將轉為濕冷的天氣。

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(中時電子報)