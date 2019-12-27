蔡政府即將在下周三讀《反滲透法》，但如今國民黨立院黨團踢爆，蔡政府在抹紅台商之際，由國家基金轉投資的台杉公司，竟投資具陸資色彩的昌郁、漢達生技，且供應資金的創投公司負責人，不僅身兼大陸全國政協委員，更分別是溫家寶與江澤民人馬，抨擊民進黨抹紅別人，自己卻由國家創投公司被滲透，「根本就是雙重標準的賣台集團」。

國民黨立委許毓仁日前指出，台杉公司投資的昌郁生技，跟大陸的昌郁醫藥其實是同一間公司，而昌郁醫藥背後的平安創投、泰福資本的資金投入，也都是陸資，抨擊國發基金默默的接受紅色滲透。

今天上午，國民黨立院黨團進一步召開記者會，與會的北市議員張斯綱指出，台杉公司在國民黨提出質疑後，已證實確實有投資昌郁生技，但蔡政府難道還不曉得，投資昌郁生技的平安創投，其負責人馬明哲就是平安創投負責人，而馬明哲是溫家寶的好朋友，同時也身兼全國政協委員。

不僅如此，張斯綱進一步指出，台杉也被查出投資另一家公司漢達生技，其負責人郭廣昌同樣也是大陸全國政協委員，屬於江澤民的人馬，「台杉創投好偉大，投資的生技公司也聯手江友友、溫友友，投資是被滲透了嗎？」

張斯綱強調，昌郁與漢達都是在大陸資金進去後，台杉才投資，這明顯已經違反國家投資原則；況且在新創業都有一個不成文規定，就是有陸資進入後就不會再投入資金，「請問蔡友友，是不是已經跟溫友友、江友友聯手賺生技的錢？」

北市議員李明賢則指出，郭廣昌其實還兼任大陸YBC青年企業基金會的副理事長，而該基金會的理事長、創辦人就是大陸前統戰部長令計劃的太太，顯示背後滿門的政商關係。

他強調，台杉名義上是民間公司，但實際上就是半公股公司，現在投資的兩家生技公司，背後都有大陸全國政委的影子，「台杉根本就是民進黨的白手套，蔡政府一手反滲透，一手讓台杉滲透。

李明賢抨擊，民進黨一邊說要通過《反滲透法》，結果自己的半公股國家創投集團卻選擇被滲透，這不僅是國安危機，蔡政府對待台商與對待自己的雙重標準，根本就是標標準準的賣台集團。

(中時 )