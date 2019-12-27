擁有頂級內野守備技巧的日職廣島隊二壘手菊池涼介，今年季末與筒香嘉智、秋山翔吾等人一起申請入札制度挑戰大聯盟，不過卻遲遲等不到好消息，27日召開記者會宣布續留母隊，也等同宣告挑戰大聯盟失敗。

菊池涼介從去年底就曾說，「只要我打球，就想追求最高殿堂」，表明挑戰大聯盟的決心，今年11月宣布申請入札制度，12月初完成所有申請程序，雖然一度傳出有美職球隊對他有興趣，不過雖著交涉期限1月3日將到來，美國又開始放耶誕年假，菊池涼介仍乏人問津，因此提前宣布留在廣島隊。

菊池涼介27日召開記者會說，「我很感謝廣島隊讓我一圓夢想，現在自由市場已經進度緩慢，照這樣下去我要多設想一些，所以我決定留在廣島隊。」

29歲的菊池涼介今年完成央聯二壘手金手套7連霸，更是日本出征國際賽的二壘手最佳人選，今年同樣是日本武士拿下12強棒球賽的冠軍隊成員，是日職最具代表性的「內野魔術師」，不過被評價守備價值高於打擊，可能是挑戰大聯盟失敗的原因之一。

目前日職僅有筒香嘉智、山口俊獲得大聯盟青睞，菊池涼介續留日職，僅剩秋山翔吾還在自由市場等消息。

(中時 )