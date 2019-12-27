2020/1/1起來遠傳申辦Samsung Galaxy A30s、A51及A70等A系列手機，月付$999最低只要0元就能把新機帶回家，不僅上網吃到飽、網內免費講，再額外加碼每月網外900分鐘，遠傳讓你新年和親友暢聊無阻。開心慶新年，遠傳獨家再抽時下最夯冒險遊戲，週週抽2組「任天堂Switch+健身環大冒險」，給星粉A級享樂！此外，最新上市的Galaxy A51及A70手機，登錄還送三星原廠閃電快充行動電源，新機A51可再享限時加碼折$1000，趁新年一次備妥新手機與行動電源，展開全新的行動生活！

遠傳Samsung Galaxy A30s/ A51/A70價格表。(遠傳提供／黃慧雯台北傳真)

根據市調機構統計，訴求高CP值的Samsung A系列手機在台銷售持續增溫，在台前10名的熱銷手機中就有3支進榜，且銷售量達前10名的25%，顯見國人對高CP值手機的需求殷切。最新Samsung A51將在2020年1月6日起於遠傳門市開賣，搭載包括主鏡頭、123度超廣角、微距和景深的四顆鏡頭，搭配6.5吋的螢幕，在新的年度帶來寬廣的沈浸式視覺體驗， A51新機還搭載4000mAh大容量電池，快趁此時備妥大電量手機，迎接新年度的所有挑戰！

(中時電子報)