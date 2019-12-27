MIU常曬美照。（圖／翻攝自2km2km IG）

27歲韓國女DJ「MIU」身材火辣長相甜美、面貌姣好被封為「大胸版潤娥」，某些角度也和初戀女神秀智或女演員劉寅娜等人撞臉，常在IG分享美照的她，昨貼出一組自己穿著紅色泳裝慶聖誕的照片，可見她沒穿內衣透出渾圓側乳，引來網友喊讚。

MIU擠出側乳。（圖／翻攝自2km2km IG）

MIU穿著泳衣祝網友聖誕快樂。（圖／翻攝自2km2km IG）

另一名DJ SODA人氣也很旺。（圖／翻攝自deejaysoda IG）

韓國有不少知名女DJ，因出色外表與不科學的S型性感身材，在網上擁有一票粉絲，較為知名的為31歲的DJ SODA，頂著一頭俏麗金髮的她，常在IG大方曬「胸器」，累積了350多萬粉絲，而DJ MIU粉絲數雖不及SODA多，但童顏巨胸的形象也有一票追隨者。

MIU的韓文名字為「원미령」（音譯：元美玲），因九頭身的「腰束奶澎」比例被譽為「最強娜美身材」。昨逢聖誕夜，她分享自己頭戴聖誕老人髮箍、真空穿著紅色泳裝辣照，以此祝福粉絲聖誕快樂，其他人則回應：「Pretty girl」、「看起來太緊了」、「性感女神」、「炸了炸了」。

(中時電子報)