烏山頭水庫風景區為迎接庚子金鼠年，自大年初一1月25日起至29日連續5天推出熱鬧活動。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫風景區為迎接庚子金鼠年，自大年初一1月25日起至29日連續5天推出熱鬧活動。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫風景區為迎接庚子金鼠年，自大年初一1月25日起至29日連續5天推出熱鬧活動，有迎春市集、街頭藝人表演，遊客入園即贈送「大圳開工百年」限量精美紅包袋，購買全票入園，再送折價卷1張。

嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區管理處表示，這次特別規畫的「鼠運亨通烏山頭、金鼠迎新慶百年」活動，年節氣氛歡樂滿滿，包括有「大吉大利迎春市集」、「街頭藝人表演」、「太陽能觀光遊艇輕旅遊」、「遊園車一票到底逍遙遊」等活動，適合全家一起出遊參加。

明年適逢嘉南大圳與烏山頭水庫開工百年，為同步紀念此重要節日，烏山頭水庫風景區特別推出自元旦起至除夕期間，凡遊客入園即贈送精心設計的大圳開工百年限量精美紅包袋；另外於大年初一至初五過年期間，凡入園遊客即贈送集章卡活動，遊客集滿園區景點蓋章後即可抽獎換取精緻小禮。

過年期間在大吉大利迎春市集裏，提供遊客簡單熱食、傳統小吃及農特產品外，另有邀請街頭藝人於園區走唱表演，讓民眾與家庭親友共同輕鬆歡喜過鼠年。

此外，園區也推出「烏山頭水庫鼠年大補玩活動」，凡過年期間入園購買200元全票一張，即送50元折價券一張，可於園區內貼有「歡迎使用折價券」識別貼紙特定攤商使用消費，優惠大放送，機會難得，歡迎大家相揪一起享用好康。

(中時 )