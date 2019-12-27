《日股》外資缺席，日經指數早盤近持平 11:592019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國可望很快簽署首階段貿易協議，隔夜美股再創新高，為周五日股帶來支撐，但由於許多外國投資人還在放假，使日股表現受限，日經225指數早盤微跌0.01%，為23,921.97點。東證一部指數小漲0.28%，為1735.98點。 日媒報導，日本顯示器（JDI）正在討論將旗下一座重要的智慧手機面板廠，以700億至800億日圓賣給蘋果公司和夏普，目標是在本會計年度結束前完成交易。受此消息激勵，JDI盤初一度漲逾4%，早盤收漲2.74%。 (時報資訊) #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台南、亞光、基勝、威盛、大東、榮群 10:342019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：華新科、國產、中石化、光環、榮群、和大 10:172019/12/24 財經 恒指早盤跌逾百點 成交清淡 11:212019/12/24 財經 《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 財經 《日股》獲利了結，日股近持平0.04％ 15:572019/12/24 財經 《日股》日股早盤收跌0.1％，日產汽車跌幅最大 11:422019/12/25 財經 《台北股市》盤中焦點股：晶電、隆達、亞光、華義、盛達、華冠 10:002019/12/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、世界、迅杰、宜鼎、精湛、台通 10:172019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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