美中兩國可望很快簽署首階段貿易協議，隔夜美股再創新高，為周五日股帶來支撐，但由於許多外國投資人還在放假，使日股表現受限，日經225指數早盤微跌0.01%，為23,921.97點。東證一部指數小漲0.28%，為1735.98點。

日媒報導，日本顯示器（JDI）正在討論將旗下一座重要的智慧手機面板廠，以700億至800億日圓賣給蘋果公司和夏普，目標是在本會計年度結束前完成交易。受此消息激勵，JDI盤初一度漲逾4%，早盤收漲2.74%。

(時報資訊)