歲末年終myVideo好康不間斷，陪影迷一路HIGH到2020。myVideo宣布，從12/28起一連兩個周末，將在東區地下街推出《看好戲不打烊》快閃影院，精選《憤怒鳥玩電影2：冰的啦》、《蜘蛛人：新宇宙》等親子佳片免費放映，還有機會抽Google Nest Mini中文版智慧音箱。此外，myVideo更在2020元旦當天，獨家推出BBC CBeebies「myVideo阿奇任務活動」，完成指定任務，就有機會獲得英國7日雙人自由行。

繼與兒童新樂園、貓空纜車跨界合作後，myVideo再度展開最新異業合作。看準東區地下街聖誕節檔期逛街人潮眾多，myVideo特別精選金馬獎最佳動畫片《幸福路上》等適合親子共賞好片免費播放，將東區地下街變成快閃電影院，每場前50名觀眾完成現場指定任務，將可獲得免費爆米花。myVideo更特別在東區地下街第二廣場打造超吸睛的「導演打卡版」及「好戲牆」，掃描現場QR code即可獲得myVideo 7天豪華月租免費看序號，拍照打卡上傳Facebook還有機會抽中市價1,785元的Google Nest Mini中文版智慧音箱。

今年高雄最盛大的跨年晚會，當屬「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」，不只集結金曲歌王蕭敬騰、李玖哲、丁噹等實力派唱將，更有放話要「辣翻全場」的安心亞、以及睽違3年再合體的「老鷹三少」畢書盡、陳彥允、李玉璽等超強卡司。12/31跨年當晚7點開始，myVideo將以HD高畫質線上直播，只要下載myVideo APP或上myVideo官網即可免費收看，凱擘大寬頻、台灣大寬頻等有線電視用戶更可享受大螢幕觀影快感。

緊接著2020年元旦，myVideo特別與BBC CBeebies《阿奇幼幼園》獨家合作「myVideo阿奇任務活動」，只要完成登入myVideo網站、免費觀看BBC CBeebies影片30分鐘以上、在myVideo粉絲團按讚等指定任務，依達成程度不同，有機會抽中myVideo看片金、阿奇周邊產品、六福莊生態度假旅館住宿等好禮。若達成所有任務，更有機會獲得大獎「英國7天機+酒雙人自由行」。myVideo於1/4-1/5再加碼於華山文創園區舉辦「myVideo阿奇抱抱日」實體活動，現場將設置徽章任務挑戰、阿奇春聯彩繪、故事牆等趣味活動，更安排阿奇驚喜現身，陪孩子們度過一個難忘的周末。

此外，myVideo更為540萬用戶準備了強檔電影、戲劇，歡度聖誕與跨年假期，包括獨家上架李奧納多、布萊德彼特主演入圍本屆金球獎最佳影片《從前，有個好萊塢》、票房突破4億美元《黑魔女2》、全球最恐怖禁書改編《在黑暗中說的鬼故事》、入圍本屆金球獎最佳音樂及喜劇類女配角《舞孃騙很大》、劉德華、古天樂主演《掃毒2：天地對決》、《屍樂園：髒比雙拼》等，1月起還將陸續上架李安導演最新作《雙子殺手》、金球獎熱門入圍強片《小丑》、《全面攻佔3：天使救援》、木村拓哉、長澤雅美主演的《假面飯店》等強片，預料春節再創OTT追片熱潮。

myVideo近期推出多部熱門跟播戲劇，如柯佳嬿、許光漢主演人氣台劇《想見你》（週日晚上12點更新）、是元介、李千娜《守著陽光守著你》（週一到週四晚上10點更新）、《寄生上流》趙汝珍、金康宇主演《99億的女人》，安宰賢、吳漣序主演《有瑕疵的人們》（週四、五更新）、講述棒球逆轉勝故事，由南宮珉主演《金牌救援stove league》等。myVideo與東森戲劇台獨家合作的最新9點檔《美味滿閣》持續好評熱播中，每週一至週五晚上9點，打開myVideo APP隨時隨地想看就看。

(中時電子報)