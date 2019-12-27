國光客運巴士資料照。（中時電子報 郭吉銓攝）

一對情侶前年酒醉後，從高雄搭國光客運到台北，2人一上車就睡著，小雅（化名）途中竟遭一名楊姓淫狼，解開對方的內衣後伸手猥褻，還拿手機開燈光觀看內褲，男友卻在一旁睡死，完全不知女友被猥褻，是其他乘客查覺有異通報駕駛，才讓楊男的淫行曝光，高雄地院日前依猥褻罪，判楊男八月徒刑。

判決指出，小雅事發當日上車後，坐在最後一排靠窗位置便直接睡著，沒想到楊男觀察到新竹附近，忍不住將小雅拉到自己身上，直到前方乘客察覺有異，通報司機後才讓案情曝光。

小雅當時毛衣被拉高、短裙被掀開，甚至內褲及絲襪都被拉開，氣的報警提告，但楊男否認犯行表示，小雅喝醉後亂踢，自己沒小雅毛手毛腳。惟但小雅的前座乘客證稱，他發現楊男把手放在小雅的胸部及腰間，甚至拿手機用燈照下體。

法官指出，小雅當下酒測值0.35，確實無法感受到被外界騷擾，且前座的乘客證詞合理，由於楊男犯後無悔意，因此依乘機猥褻罪判8月有期徒刑。

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(中時電子報)