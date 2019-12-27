選戰倒數15天！藍、綠選情激烈，國民黨總統選人韓國瑜日前呼籲支持者，接到民調電話一律回答「唯一支持蔡英文」，此話一出，民調蓋牌方式，讓各黨、許多單位無法精準預測選情，皆從黑暗中來摸索。國政選戰中心副執行長黃鴻鈞接受《中時電子報》專訪表示「民心向背來做民調依據」

韓辦黃鴻鈞表示「因民調蓋牌，許多韓支持者相當憂心選情，都會打電話來辦公室關心，目前則以各地組織、每場造勢的民心向背來做民調依據」。黃更表示「韓辦與國民黨密切合作，各區域立委催票、拉票，就是在幫韓鞏固票源，而在朱立倫擔任韓競選總部主委後，跟所有國民黨大老，包括前立法院長王金平的整合，現在也極力在和郭台銘做整合、合作，希望在最後關頭能夠展現黨內大團結。」黃特別強調「國民黨和民眾黨、親民黨等及郭台銘的共同目的，就是為了下架民進黨，希望將選票全部集中在韓身上」。

黃分析在韓過去每一場造勢裡，民眾的熱情和支持者給予的鼓勵，像是在平安夜在板橋車站舉辦的街頭快閃活動，主辦方原有精心安排系列活動，但韓一現身民眾的熱情、現場人潮可說是塞爆，這都是非常火熱的程度，只是很多媒體沒有真實呈現，外界可能都不知道選情實際情況，去做街頭民調就可知道，面對選情，韓辦有把握、有信心 」。

韓籲唯一支持蔡，蓋牌式民調讓人黑暗中摸索。(照片/《中時電子報》 製作)

(中時電子報)