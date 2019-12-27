許多人習慣，早上起床先空腹喝一大杯水，認為有助於促進排泄，不過醫師表示，一下子喝下大量的水分，容易刺激腸胃，使得胃酸大量分泌；除此之外，還有一些一般人以為健康的習慣，其實並不適用於每一個人，千萬不要弄巧成拙。

《良醫健康網》報導，中醫師郭哲彰指出下列5個一般人最常犯的錯誤，提醒民眾別再犯：

1. 早上空腹喝一大杯水

由於早上床腸胃還沒有開始運作，肚子裡也沒有食物讓胃酸消化，一下子就喝大量的水，反而容易刺激腸胃，可能造成胃痛不適，尤其原先就有胃腸潰瘍的人，更不建議空腹喝水。

2. 飯前、飯後大量喝水

不論餐前或餐後喝水，或喜歡一邊吃飯一邊喝湯，對於胃腸消化吸收功能不佳的人來說，容易讓食物在胃中停留過久，造成飽脹、胃痛。建議有胃腸潰瘍的人，最好養成飯水分離的習慣，就算真的很渴，也不要一口氣喝太多。

3. 喝茶

國人喜愛的茶飲含有咖啡因、茶鹼，容易刺激胃酸分泌，對於胃壁、十二指腸內壁脆弱的人，容易分泌更多胃酸，增加腸胃黏膜受損機會。

4. 高纖飲食：

包括果皮、穀類麩皮，或竹筍、芹菜等蔬菜的粗纖維，因質地較粗糙、不易吸收，若一下子吃太多反而容易使胃腸受損、增加負擔。

5. 豆製品、發酵食物

黃豆、豆漿、豆腐、豆干等豆類製品嘌呤含量高，會刺激胃酸分泌，吃多了容易刺激胃壁。此外，納豆、麵包、饅頭等發酵食物含大量空氣，吃多容易腹脹。

郭哲彰提醒，要減緩胃部不適，最簡單的方式就是三餐定食定量、細嚼慢嚥，每口至少咬30下，盡量少吃辛辣、油炸、燒烤等刺激性食物，也不要一邊吃飯一邊講話，以免吞下太多空氣引起脹氣。

(中時電子報)