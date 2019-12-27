5G世代驅動晶片異質整合及高頻高速發展，對可靠度要求愈趨嚴苛，帶動對老化測試載板需求提升，IC測試載板廠雍智（6683）明年營運可望持續受惠、大啖相關商機，股價繼昨日放量強攻漲停後，今日再度量增開飆，早盤飆升7.66％至232元，續攻近2月波段高點。

截至11點45分，雍智維持近5％強勁漲幅，成交量突破3460張，已超越昨日全天3239張。三大法人昨日轉站多方、買超雍智183張，帶動本周迄今合計轉為買超140張。

雍智受惠陸系客戶追單、供應鏈去美化及旺季效益同時顯現，2019年1～11月自結合併營收7.55億元，年增達25.63％，續創同期新高。前三季稅後淨利1.58億元，年增41.57％，每股盈餘6.06元，優於去年同期4.54元，亦齊創同期新高。

展望後市，雍智因應市場發展趨勢，規畫聚焦投資晶圓探針卡及IC老化測試載板，並持續拓展IC老化測試載板應用領域，隨著產品及產線擴充、配合客戶對5G相關需求逐步提升下，公司對明年營運樂觀看待，看好成長動能將更強勁。

投顧法人指出，精測、雍智、穎崴3雄雖同屬測試介面廠，但營運架構、產品均有所差異。其中，雍智以IC測試載板為主要產品，客戶以IC封測廠居多、客戶群為3者中最分散。在5G世代對AI/車聯網等需求增加，對可靠度需求大增，可望帶動老化測試載板需求。

另一家投顧法人認為，高頻高速晶片、多晶片封裝、陸廠去美化等3大產業發展趨勢，對雍智營運後市增添利多，3大動能將推升雍智明年營運成長。預期雍智今年每股盈餘上看8元，明年營收看增2成、並可望賺進1股本。

(時報資訊)