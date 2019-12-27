中大台經中心兼任研究員朱雲鵬分析，台商回流對房地產的效應發生在三部份：1.廠房需求，工業區一地難求，2.辦公商辦地點，尤其台北市區，過去10、20年沒人在蓋辦公大樓，商辦價格有往上升，3.住宅部份則是台北市豪宅，已經出現一地難求、喊價空間縮小。

朱雲鵬提醒，其實台北蛋白區的房價仍在下跌中，尤其新北地區，台北蛋白區的房屋本益比，是世界第三低，最低是深圳，因為當地房子太貴，第二低是香港，這代表房市基本盤沒有好轉，台灣年輕人仍可在捷運沿線購屋。

中央大學台灣經濟發展中心今（27）日公布108年12月消費者信心指數（CCI）調查結果，本月總數為84.28點，與上月相較上升3.91點。其中，分項指標「購買耐久財貨」主要是反映在房市，本月指數111.65點，創12年來新高。

中大台經中心指出，本月調查上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.60點，較上個月調查結果上升11.1點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為85.45點，與上個月調查結果相較上升6.2點。

上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，中大台經中心指出，本次調查結果為96.80點，與上月的調查結果相較上升3.35點。上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為93.10點，與上個月調查結果相較上升3.15點(108/11：89.95)。上升幅度最少的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.65點，較上個月上升2.6點。

此外，本月唯一下降的的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為53.05點，與上個月調查結果相較下降2.95點。

108年12月份消費者信心指數調查的調查期間為108年12月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,825位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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