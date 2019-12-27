德翔海運向台灣國際造船訂造的6艘1,800箱（20呎櫃）貨櫃船，第6艘船27日交船，由合作金庫總經理陳世卿夫人張秀美擔任命名擲瓶人，命名為「德翔釜山」輪，成為德翔第10艘自有船舶，營運船舶則達36艘。

德翔海運董事長陳德勝指出，公司在台船建造的兩批6艘船全部交船後，明年2月開始，6艘由台船建造的船隻，都將回台船安裝脫硫器，預計明年8月安裝完畢，後續在日本旭洋造船廠建造的第3與第4艘船，會直接安裝脫硫器，以降低營運成本。

台船董事長鄭文隆指出，德翔這6艘船舶都是節能船，符合最新國際環保規定，在造船市場上深具口碑，具有優異的劍型船艏設計、施工品質及環保節能等裝置，曾榮獲2014年英國皇家造船工程師學會年度重要船舶名船錄，並得到台灣造船暨輪機工程學會年度船舶獎。

「德翔釜山」輪總長172米，型寬27.5米，集裝箱載運量1,200標箱。未來該輪將服務於德翔海運的PAS航線，航線港序為：門司-博多-釜山-光陽-基隆-台中-高雄-香港-蛇口-廈門-基隆-門司，一次往返航程為14天。

旭洋造船廠為德翔建造的第3與第4艘船，將於明年4月與7月交船。至明年7月於日本交完船後，德翔海運自有船艘數將達到12艘，另德翔海運向大陸船廠訂造的兩艘2,700箱貨櫃船，預計2021年交船後，德翔海運自有船艘數將達到14艘，自有船比例將達百分之四十。

(工商 )