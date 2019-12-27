「2020新北市紀錄片獎」起跑徵件，新北市新聞局訪談歷屆得獎導演的報名心聲，有導演說「手頭很緊的時候就會來提案」幽默風趣，卻也突顯新北紀錄片獎是許多電影工作者重要資金來源，盼號召更多對紀錄片拍攝具有熱情，或是想讓自己作品有更高能見度的影像工作者踴躍投件。

新聞局彙整出十大投件理由，大多數導演表示缺資金以及想讓作品被更多人看見，是促使他們參加提案的主要動機，也有導演說，當有新題材，就會想來提案，讓評審「電」一下，聽取專業評審的建議，爬梳自己作品的拍攝脈絡，更有導演直白的說，就是想用紀錄片好好地說一個動人的故事。

新聞局長蔣志薇表示，新北市在紀錄片領域已深耕9年，做為台灣紀錄片的搖籃，孕育出許多台灣優秀新銳導演及紀實長片，我們提供給紀錄片工作者友善、開放的舞台，明年除了提供短片的拍攝獎金，也將針對新北市紀錄片獎優選影片上院線的作品，提供行銷資金的協助，讓更多人看見，陪紀錄片工作者走更長的一段路。

記錄嘉義縣蓮藕產業興衰故事，並獲得2018年優選影片《老鷹之手》導演賴麗君說，新北市提供的拍攝獎金是這部影片的起點，完成短片版後，新北市的放映平台與宣傳，讓公共電視及大愛電視台看見這個作品，影片後續會在這些平台播映，讓更多觀眾看見。這部影片經導演持續記錄，預計明年完成長片版後上院線發行，讓影片的生命力更加延續。

「2020新北市紀錄片獎」徵件自即日起至明年2月27日止，參賽者需準備提案企畫書、3分鐘以內企畫案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等，通過公開提案的優選作品，每部將可獲一萬美元拍攝獎金；決審前3名，依名次各可再獲得新臺幣10萬元、8萬元及6萬元獎金。

(中時 )