德國機組員工會今天表示，「未來幾天內」將會發起漢莎航空（Lufthansa）新一波的罷工，這恐會在繁忙的年終假期打亂旅客行程。

德國獨立空服員工會（UFO）表示，他們預計在明天格林威治標準時間1600（台灣時間28日零時）宣布罷工計畫的細節。這是工會長久以來向漢莎航空爭取更佳待遇和環境的最新一次擴大行動。

工會22日表示和漢莎航空的仲裁談判「失敗」後，外界就預期工會將發起罷工。

儘管工會信誓旦旦，不會讓旅客遇上耶誕節罷工的麻煩，但仍警告在今天過後，新的罷工可能隨時會展開。

漢莎航空譴責工會再度威脅罷工。

一名發言人告訴德新社（DPA）：「我們認為罷工不是解決之道。」

他表示，漢莎航空「仍舊相信」仲裁的程序，並願意參與兩名獨立調解員所提議在明年1月初進行的新一輪談判。

漢莎航空的空服員上個月已經參加48小時的大規模罷工，那造成德國機場1500個航班取消，影響約20萬名旅客。

法新社報導，德國獨立空服員工會不僅要求加薪，尤其是初階職務調薪，還尋求提高福利及放低長期契約門檻。漢莎航空長期以來拒絕討論這些訴求，並聲稱工會在內部領導層產生鬥爭後，已沒有權利代表2萬2000名機組員。漢莎航空甚至在法庭上質疑德國獨立空服員工會的法律地位。

但這家德國最大航空公司在11月罷工期間出人意料地改變立場，同意和德國獨立空服員工會及兩名調解員進行仲裁。

德國獨立空服員工會和漢莎航空都沒有提供有關仲裁談判的細節，但德國媒體曾報導說，他們甚至無法就談判應該涵蓋哪些主題達成共識。

根據德國媒體報導，除了推動勞方訴求，德國獨立空服員工會也尋求資方保證空服員在罷工後，不會面臨紀律處分。

漢莎航空集團4個較小的子航空公司，也曾參與罷工活動。

10月一場一日警告性罷工，導致歐洲之翼航空（Eurowings）、日耳曼之翼航空（Germanwings）、太陽快運航空（SunExpress）、漢莎城際航空（Lufthansa CityLine）數十個航班取消。

(中央社)