張柏芝去年底生下第三胎「小王子」後，生父身分就一直備受外界揣測，如今適逢聖誕節，張柏芝不顧外界流言蜚語，帶著三個兒子到泰國歡渡佳節，更大方曬出泳裝照，只見生完三胎的她身材依舊火辣，讓網友直呼不科學。

張柏芝獨自扶養三子。（圖／中時電子報）

張柏芝在微博曬出母子合照，並寫道：「這太陽實在太完美了，完美的一天感謝感謝」，看來相當享受天倫之樂，照片中可以看到Quintus風暴抽高，已經像是一個小大人，小兒子Marcus則是被抱在手中，但是臉上仍被放上特效圖，似乎還是不願讓他的真面目曝光，不過更令人吸睛的則是張柏芝穿泳裝入鏡，生過三胎的她身材不僅沒走樣，還是維持火辣身型，讓網友紛紛跪求保養秘笈。

此外張柏芝還PO出影片，只見Quintus在玩彈跳床，Marcus雖然年紀過小還不能玩，但仍不停的向完的不亦樂乎的哥哥打招呼，這讓張柏芝表示：「哥哥就是Marcus的偶像」。

(中時電子報)