選戰倒數14天，國民黨立委選情陷入苦戰，連台北國民黨立委蔣萬安民調都遭民進黨新秀吳怡農緊追在後，對此，前綠營立委沈富雄表示，蔣萬安和其他候選人要如何在最後16天搶救自己？只有想辦法讓那些以國民黨為恥的選民分裂投票，候選人本人不容易啟口，但是，狠不了這個心就GG了！

沈富雄在臉書以「國民黨的板塊正逐步快速萎縮中」為題表示，蔣萬安在藍營選民中的支持度高於吳怡農在綠營選民中的支持度，中間選民中，蔣萬安的支持度也領先吳怡農，但總分兩人卻打成ＰＫ盤，蔣只領先吳0.8%。

何以故？沈富雄直指原因，這是簡單的數學，答案是國民黨的板塊萎縮了，國民黨人羞與國民黨為伍，不再認同國民黨。總理紀念歌一再叮嚀：「莫散了團體，莫灰了志氣」，如今，志氣是灰了，團體表面未散，卻在崩解萎縮中。何為國民黨？以目前的選舉語言而論，國民黨就是：吳敦義＋韓國瑜＋吳斯懷＋兩岸政策。

沈富雄更指出，國民黨板塊的萎縮有多嚴重？在幾家相對公正、有公信力的民調機構，每次新民調出爐，你不用急著看結果，只要先瞄一下1025份樣本中，政黨認同度的比例，大致心理就有譜了，目前國民黨/民進黨的認同度大致是0.7/1.0，換算成蔡韓支持度的差距大約是25%。

當下，如果你是國民黨區域立委候選人，而目前你的選情是：(1)穏定領先：不是你行，是你的對手太弱了。(2)ＰＫ盤：不是你不行，是萎縮的板塊害了你。(3)落後：你真的不行，連萎縮後的藍營中人也不要你了。

蔣萬安、李彥秀、柯志恩等人如何在最後16天搶救自己？只有想辦法讓那些以國民黨為恥的前國民黨人把手中的那3票起碼為你投下一票。困難的是，要選民分裂投票，候選人本人不容易啟口，但是，狠不了這個心，你就GG了。

(中時電子報)