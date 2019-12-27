歲末迎新年的氛圍越來越重，而明年起將有多項新制上路，從交通規則、基本薪資調漲到減稅等更動，本報為你整理出「2020新制懶人包」，不想損荷包的人千萬別錯過！

一、勞工相關制度

基本薪資調漲，月薪調高至2萬3800元，預估約有183萬名勞工受惠，時薪調升至158元，預估有48萬名勞工受惠；勞工退休金月提繳分級表新增第20級、所得為2萬3800元，預估勞工122萬餘人受惠；勞保投保薪資分級表第1級的2萬3100元修正為2萬3800元，預估受益勞工約296萬餘人；老年年金請領配合勞保條例規定，明年將提高至62歲。

二、交通相關制度

機車考照駕訓補助金額從新台幣1千元提升至1千3百元，且補助人數也增加為1萬人；快速公路小車拖救收基本費1500百元；超跑條款上路，未來將根據新車價值及底盤高度，研訂新的收費標準，分別為1500元至2萬元不等。

2020年元旦起，26年以上的高齡客機將退場，不得再使用；大型車應裝設符合規定的行車視野輔助系統，或是左右兩側視野鏡頭，及可顯示車身兩側影像之車內螢幕，車的右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統、顯示車輛四周影像環景系統的任何1個裝置。

台灣地震分級將從現有的8級改為10級；台鐵商務專車將於明年1月起恢復收取專車費用；國際航線船舶燃油硫含量降至重量0.5%，使用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具同等減排效應裝置（如脫硫裝置）或替代燃料。

三、繳稅相關制度

個人部分，個人綜所稅新增長照扣除額每人每年12萬元、基本生活費則上調到17.5萬元，共增加了4千元、而薪資核實則減除；企業部分，申報未分配盈餘稅率從10％調降為5％、智慧製造與5G投資開始抵減、課稅所得50萬元以下中小企業營所稅稅率提升，明年起將比照大企業改用20％的稅率。

四、社福相關制度

全民健保平均眷口數調降為0.58 人，預估每年可減少約30億元；育嬰補助將擴大給滿2歲至未滿3歲的嬰孩；國民年金、老農津貼等八大津貼補助，隨物價指數調漲，老農津貼每人將調高至7千550元。

五、環保相關制度

16縣市的百貨販售業陸續實施不提供免洗餐具。

六、其他

電動機車補助，重型、輕型等級每輛為7千元，小型、輕型等級則是每輛5千100元，另採用國產電池芯則加碼提高補助為3千元；機車汰舊換新的部分，重型電動機車與符合7期排放標準的燃油機車，每輛將補助5千元，重型以外的電動機車和電動自行車也是每輛補助3千元。

此外，元旦起也將鬆綁國旅卡消費限制，可在平日下班時間使用，不再侷限只能在例假日消費，除八大行業以外店家都可用。

(中時電子報)