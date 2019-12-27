國際海事組織（IMO）規定2020年起，國際航線船舶應採用含硫量0.5％以下的低硫燃油燃料，此規定將導致航商燃油營運成本增加，交通部航港局今呼籲航商，應依《航業法》公開低硫燃油附加費調整機制，提升透明度。

全球暖化及空氣汙染日益嚴重，已造成全球氣候異常，IMO於2018年10月海洋環境保護委員會（MEPC）第70次會議，通過MEPC.280（70）決議案，修訂「防止船舶污染國際公約」附錄規定，決議2020年1月起實施船舶採用硫含量0.5％以下的低硫燃油燃料。

目前我國的國際航線船舶使用含硫3.5％的船用燃油，為因應IMO新規定，船必須改加低硫油，或花數百萬美元加裝化硫器，營運成本也跟著提高。航港局指出，就短期而言，海運相關業者或貨主相關營運成本可能因此而上升，但反觀長期，全球上萬艘船舶美日若能因此減少77％以上的硫排放，將可以有更好的生活環境及空氣品質。

航港局局長郭添貴表示，依國際海運運價市場慣例，針對「短期、變動、突發或季節性」等增加的變動成本，國際航商均採用收取附加費的方式，共同分攤營運成本，惟長期而言，燃油市場因應低硫燃油需求增加而提高燃油之供給，使供需趨於平衡，價格回穩。實務上航商為彈性因應燃油價格波動，以較高油價預估費用，申報價格上限備查，實際收取附加費費用將隨市場機制而調整。

(中時 )