選舉邁入最後衝刺，各黨派紛紛跨海澎湖造勢，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫27日飛抵澎湖助陣，直言國民黨已逐漸整合在一起，將爭取更多朋友回到國民黨大家庭。

選戰期間，澎湖人潮最多的馬公市北辰市場成了兵家必爭之地，23日前行政院長游錫、25日時代力量黃國昌及翟本喬、27日朱立倫、28日交通部長林佳龍等都前進市場掃街拜票。

朱立倫27日一大早偕同國民黨澎湖立委候選人歐中慨、澎湖副議長陳雙全、黨部主委許國政、前縣長王乾發、馬公市長葉竹林等藍營大將與市場人潮一一握手請託。

面對全國選情分析，朱立倫表示這是最關鍵時刻，黨內同志一定要團結一致，尤其最後兩星期就像棒球比賽進入第9局，前面幾局比較混亂，如今國民黨已整合在一起，希望腳步越來越穩健，爭取更多朋友回到這個大家庭。

歐中慨重申選舉政見，興建長照醫療大樓、督促新臺華輪建造、推動評估台澎大橋及海底隧道可行性、年滿55歲以上免繳健保費等，尋求更多選民認同。

澎湖民進黨也不甘示弱，28日交通部長林佳龍也將飛來力挺綠營立委候選人楊曜，同時出席澎湖旅遊觀光產業英曜後援會成立大會，目前已有600多人自發性報名共襄盛舉，展現澎湖綠營的士氣高昂的凝聚力。

澎湖》2019年12月27日 澎湖 ▲朱立倫（右）、歐中慨（左）前進市場掃街拜票。（陳可文攝）

(中時 )