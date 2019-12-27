癌症連續37年高居國人死因之首，光田綜合醫院調查發現肝和肝內膽管癌去年奪走台中海線居民225人性命，可能與鄉親每5人就有1人慢性肝炎的比例高相關，因肝炎易演變成肝硬化、肝癌，而很多肝癌發現時多是末期。光田醫院上周通過衛福部核定，為末期肝癌患者引進免疫細胞治療，帶給病友治療曙光。

除了肝癌之外，光田綜合醫院同一時間也獲衛福部核定通過施行大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、上皮性卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌、多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌共8種第四期實體癌之免疫細胞治療計畫。其中大腸直腸癌為光田醫院每年收治最多新個案數之癌症。

光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，免疫療法是繼手術治療、化學療法、標靶療法、放射治療後的另一治療癌症的方法，也是目前癌症治療的新選擇，目前免疫療法包括免疫藥物治療、免疫細胞治療、免疫疫苗等3種方式。

目前全球醫療對免疫治療性疫苗尚在試驗階段，台灣未開放；免疫藥物今年4月起部分納入健保給付，臨床已使用治療，而衛福部近來開放免疫細胞治療，提供癌友另一種抗癌的武器。

張家築解釋，免疫細胞治療就是取出癌症病患的血液，在體外分離出免疫細胞後再把免疫細胞與病患本身腫瘤組織培養，或活化、改造輸送回病患體內，讓免疫細胞不僅得以有效辨認出癌細胞且可啟動自體免疫系統一連串機轉反應，增加殺死癌細胞的能力，因此免疫細胞的培養、活化及改造技術是重點。

張家築指出，免疫細胞治療起初著重在培養活化免疫系統中的「T細胞」，T細胞就像身體的特種部隊，能有效消滅身體的敵人(如：癌細胞)；然而最新的醫療研究發現，身體內的另一種免疫細胞「樹突狀細胞」不僅能殺敵，還能協助、指揮T細胞等免疫細胞辨認敵人和殺敵，身兼指揮官、通訊官和士兵的角色，是啟動身體一連串免疫反應的關鍵。

光田選擇與長期和醫學中心配合的長聖國際生技公司簽訂合作，取出病患自體免疫的樹突狀細胞和癌症細胞，讓樹突狀細胞認得身體的癌症細胞後輸回癌友體內，就能啟動身體免疫反應，達到致癌的效果，海線居民不用遠赴醫學中心及國外，就近就有和醫學中心相同的服務。不過張家築也強調，免疫細胞治療為輔助療法，末期癌友仍須遵循醫師評估。

光田綜合醫院內科部部長暨血液腫瘤科主任柯萬盛表示，過去研究調查發現台中海線一帶居民慢性肝炎罹患率高，平均每5人中就有1人患慢性B肝或C肝，加上慢性肝炎沒有明顯症狀，很多人不願意主動就醫治療，積年累月從肝炎變成肝硬化，當肝開始硬化後每年有2％的肝硬化病人會演變成肝癌，這就是典型的肝癌3部曲。

柯萬盛主任說明，肝癌初期不會疼痛也沒有明顯症狀，許多病患發現時已是末期肝癌，而面對末期肝癌沒有有效的治療，5年全國存活率＜5％。

柯萬盛指出，目前肝癌治療，早期以手術、電燒治療、酒精注射為主，若效果不佳，可以用栓塞、標靶藥物、化學治療及免疫藥物治療，現另外有免疫細胞治療讓末期癌友另一個機會選擇對抗癌症。

(中時 )