民進黨秘書長羅文嘉昨痛批國民黨總統候選人韓國瑜，民調蓋牌做法是為了掩護賭盤，韓辦發言人鄭照新今天公開質疑羅文嘉「憑哪一點懷疑」，要求羅文嘉提出相關證據，否則要負起法律責任。他解釋，蓋牌策略是要防範民進黨諸多帶風向的民調，使得民眾資訊不對等。

鄭照新強調，韓國瑜陣營完全沒有介入賭盤，如今民進黨秘書長羅文嘉看似比韓陣營更了解賭盤途徑。

鄭照新解釋，先前韓國瑜提出蓋牌策略，完全是因為民進黨有太多帶風向的民調，造成資訊不對稱，讓選民無法在充分資訊下自由判斷，破壞民主價值，讓民主國家變成民調國家，價值選擇淪為價格比較。

鄭照新痛批羅文嘉作賊喊抓賊，要求羅提出相關證據，說明憑藉哪一點說明蓋牌有能力操作賭盤，否則要負起法律責任。

詢及傳出有賭盤開出只能壓韓國瑜贏的「紅利賭局」，讓賭客下注後，拚命拉票賺紅利。鄭照新表示，報導都需要事實佐證，否則屬於傳言聽說。

台北市議員游淑慧要求民進黨不要只會打嘴砲，檢調應介入調查，此涉及意圖使人不當選疑義。台北市議員羅智強質問，要花多少錢才能開紅利賭盤，點名濫用國家資源的蔡政府，強調韓國瑜毫無操作能力。

(中時 )