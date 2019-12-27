美國電動車大廠特斯拉（Telsa）股價持續破頂，繼本周一首度飆破420美元大關後，緊接在周四又攻克430美元大關，終場上漲1.34%，報430.94美元，盤中最高升至433.48美元，刷新盤中和收盤新高，搭著美股年底的「聖誕老人行情」再衝一波。

華爾街券商Wedbush分析師Dan Ives周四出具報告指出，根據歐洲及中國市場的數據，特斯拉的業務及獲利成長前景看好，因此將其股票目標價從每股270美元，大舉調升至每股370美元。不過該分析師維持對特斯拉的股票評級不變，仍為「中立」。

該分析師表示，美國消費者對Model 3電動車的需求穩健，尤其歐洲市場的需求強勁，可望推升其第四季業績，輕鬆達到2019財年介於36萬～40萬部的出貨目標，這表示年成率將達到45%～65%。此外，該分析師表示，特斯拉上海廠的進度超前，可望驅動自2020年度起在中國的業績成長。

另根據一份提交給主管機構的文件，特斯拉在上海的超級工廠已經獲得多家中國銀行合計90億元人民幣（約12.9億美元）的有擔保定期貸款。特斯拉也已就至多22.5億元人民幣的無擔保循環貸款與銀行簽定協議，特斯拉表示，這兩筆貸款都將用於上海工廠。

(時報資訊)