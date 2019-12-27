國民黨總統參選人韓國瑜偕同副總統參選人張善政，今訪問宏達電(2498)新店總部，頭戴HTC VIVE大玩VR，直呼「震撼」，董事長王雪紅也逮住機會表示，宏達電真的是非常努力在進行創新的公司，努力在為國爭光!

王雪紅表示，本次請到總統參選人韓國瑜以及副總統參選人張善政，暢談青年、創業以及科技問題，展現關心台灣的熱忱，她說，台灣做了很多高科技，從第一代智慧型手機、第一支Android手機、第一支Window手機，都是宏達電衝第一的創新，且在5G上，第一個5G HUB也是宏達電，宏達電也在今年在MWC拿下36個獎，宏達電真的是非常努力在進行創新的公司，努力在為國爭光 ，並關心全世界人類發展。

張善政表示，透過短暫20分鐘的體驗，讓自己對科技政策更有信心，過去HTC在AR/VR奮鬥很久，相信很快就要付諸實現，AR/VR可以讓文化政策很結合新科技、平衡城鄉差距，包括過去很頭痛的城鄉差距、偏鄉醫療的就醫問題都有機會在未來透過VR、5G解決，張善政進一步說，AR/VR也提供有很多年輕人創業的機會，可以讓學校、業界做出連結，帶來有更深度的結合。

在醫療方面，宏達電在2016年成立DeepQ，由電腦科學、軟體工程、法規、使用者經驗、設計等跨領域專家和工程師所組成，藉由開發應用於臨床診斷上的先進人工智慧，以及開發應用於教學、訓練及輔助手術等醫療虛擬實境的技術，來促進醫療進步。

在醫療人工智慧的發展上，DeepQ已與馬偕醫院、萬芳醫院、彰化基督教醫院與衛福部等單位合作開用藥管理APP及醫療服務對話機器人；在醫療虛擬實境的發展上，最令人矚目的要屬席科特手術導航軟體在今年1月取得TFDA認證，而席科特手術計畫軟體也在今年4月取得TFDA認證，正積極與各大醫院洽談合作。

另外，在藝術方面，宏達電在2017年成立HTC VIVE Arts，透過虛擬實境技術推動、保存、並推廣使用創新科技之藝術創作，並且透過數位科技，促進來自全球、背景多元的觀眾對文化遺產的欣賞與認識。過去這3年已與台北故宮博物院、英國泰特美術館、法國橘園美術館及美國自然史博物館等世界各大博物館與美術館合作，開發出許多令人驚豔的虛擬實境內容、其中最受人矚目的當屬與法國羅浮宮共同製作的《蒙娜麗莎：越界視野》，此也是韓國瑜今日體驗的重要項目。

(時報資訊)