Google 在 2019 年推出了 Android 10，一改過去採用英文字母順序以及甜點名稱作為命名的規則，改用阿拉伯數字命名，開啟了全新一頁。若無意外，Google 將在 2020 年推出 Android 11 系統，而根據外媒報導，Google 可能改變已經沿用五年的規則，打破單一檔案最大 4GB 的限制，給用戶更大的自由。

Google 在 2014 年針對 Android 系統當中為合併影片、協助儲存為 MP4 檔案的 MediaMuxer 以及 MPEG4Writer 的限制，訂在 4GB。當時手機儲存容量最大才 32GB，透過 microSD 卡擴充的機制也很流行，以 4K 畫質錄製影像的需求與功能也都不普及。以當時的環境來看，這項限制不無道理。

而目前若使用 Pixel 4 錄製 [email protected] 影片，錄製 12 分鐘檔案就會達到 4GB。這時候相機就會自動保存檔案，然後無縫開始錄製另一個檔案，使用者不會發現。但是後續查看影片檔案時，就會看見影片被分割成數個檔案，要上傳、後製都會帶來額外的困擾。以當前的環境來看，1TB 容量的手機開始出現、microSD 卡擴充功能也逐漸淡出，4K 錄影更是早已普及，且即將迎向 8K 錄影的時代。這時候如果 Android 仍舊帶著單檔不能超過 4GB 的限制，就顯得太過時。

透過挖掘代碼，《XDA developer》發現，Google 正在嘗試為 Android 11 取消 4GB 檔案大小的限制。據了解，Google 嘗試過一次錄製 32GB 大小的影片，甚至開放到可以讓一個錄音檔佔滿所有手機儲存空間。他們預估，這項改變最快有可能在 2020 年 3 月份的 Android 11 beta 中出現。

除了推進 Android 系統的版本並加入更多與時俱進的功能與特性，盡力消除 Android 系統碎片化，也是 Google 積極處理的難題。根據《XDA developer》先前的發現，Google 給予 Android 9 新機的最後 GMS (Google Mobile Services)授權日期壓在 2020 年 1 月 31 日，換句話說 2020 年 1 月 31 日之後推出的新 Android 手機，必須要強制搭載 Android 10，不然就無法取得 GMS 授權，對於安裝 Google 系列的服務以及應用程式，都將造成許多困擾。這項嚴格規定，有望進一步推動 Android 10 的普及，降低 Android 碎片化的情況持續蔓延。

(中時電子報)