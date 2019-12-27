小英競總青年軍試嘗「辣英粉」，都覺得辛辣夠勁。（程炳璋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜的競選小物在坊間就自動生產，並在周邊形成國瑜夜市。（程炳璋攝）

台灣總統暨立委選戰倒數半個月，藍綠陣營的選戰小物也成助選焦點，國民黨總統候選人韓國瑜除了官方商品外，「國瑜夜市」熱賣各式國旗商品與Q版玩偶成為潮流，民進黨總統候選人蔡英文台南競選總部26日也推出「英粉」等競選商品，提供民眾購買捐款。

台灣選舉話題持續在社會熱燒，各候選人陣營出產的各式選舉商品，成了選民配戴、表達政治立場的小物，購買選舉商品也是選民正式的捐款管道之一。

韓國瑜自2018年參選高雄市長以來，因為人氣爆紅，民間攤販自動生產以國旗為主的各種選舉周邊商品，受到韓粉喜愛，甚至在韓國瑜出席的場合，形成「國瑜夜市」。國民黨則為這次大選生產「UP」標幟的便帽、T恤與毛巾等產品，民眾可在網路上直接訂購。

蔡英文在上屆總統選舉的「三隻小豬」撲滿炒熱話題，這次選戰一口氣推出「辣英粉」、「小豬御守」、「小豬開瓶器」、「金徽章」、「護台T」、「護台帽」、「護台手腕」等選舉小物，其中小英外套全台熱銷到缺貨，台南競選總部只剩400件，幹部27日開網路直播，介紹這波競選商品，為小英募款。

台南競總青年團員表示，不少年輕人都是蔡英文支持者，因此在選舉商品創意上，迎合年輕人的思考，包括「辣英粉」的沖泡米粉，「辣台派」的辣醬等，小英的青綠色薄外套更受到選民喜愛。

小英競總發言人蔡麗青表示，各項競選小物只要在蔡英文總統台南競選總部捐款，即可獲得小物和蔡英文、賴德一起護台保國。

(中時 )