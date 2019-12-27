日前經濟部沈榮津部長表示擁核團體不願面對核廢料的問題，中華民國核能學會表示，去年九合一選舉後，行政院斬釘截鐵指稱核廢料問題無解，因此無法推動民眾期待的 「以核養綠」政策；核廢處理與處置是專業問題，但在台灣早已變成政治問題。

去年 「以核養綠 」和 「降低火電 」兩項公投通過後，證明非核家園並非全民共識，民進黨的能源政策因此急轉彎，行政院長賴清德表態非核家園不再限定2025年，經濟部長沈榮津也表示會重新評估核二核三延役的可能性，核電重回我國能源選項，帶來擁核與反核雙方的激烈討論。

中華民國核能學會今(27)日表示，針對民眾關注的核廢料處置問題作深度探討，政府全力發展綠色再生能源，但非核家園應建立在低碳電力供應無虞的前提下穩健執行，目前台灣面臨夏日可能缺電、全年高空汙、高碳排和能源安全的壓力下，政府應坦然面對能源困境，表示核電除了低碳排放，發電盈餘還可做為發展綠能的動力，「核電延役、以核養綠」才是目前最務實的選項。

原子能委員會放射性物料管理局資料指出，我國針對用過核子燃料的管理策略採廠內水池貯存、廠內乾式貯存、依「放射性廢料管理方針」推動最終處置等三步驟。

物管局資料顯示，目前國際使用的技術以 「濕式冶金PUREX分離程序 」為主，將鈽與鈾元素分別自核廢溶液中萃取出來，可進一步製造成核燃料循環利用；用過核子燃料的輻射強度需20萬年才能降至天然鈾礦的水平，但當後續採用群分離及核轉換 (P＆T) 技術處理，其輻射強度便可在數百年內就降至天然鈾礦的水平。

不管是核安維護或是核廢處理，高階用過燃料與低階核廢都可透過現址核電廠暫存處理，而暫存於蘭嶼的低階核廢，可運回本島的原移出地繼續暫存；我國現行做法已行之有年，若在未來確定採行最終處置和過燃料透過再利用後，現址存儲場如蘭嶼，核廢便可順利淨空。

核能學會今日就核廢相關議題展開討論，強調核廢處理一直都不是技術性的問題，學會已於12月23日發文邀請政院高層撥冗參加，相信有助於我國未來的核廢處理與處置，但目前尚未看到政院官員報名出席。

(中時 )