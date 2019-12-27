前總統馬英九今上午陪同新北市第十選區立委候選人林金結至土城延吉市場掃街，對於民進黨計畫年底前強行通過反滲透法，馬英九表示，這對維持安全並沒有幫助，反而製造混亂，一定會造成非常多問題，執行上窒礙，法務部現在也沒辦法，盼「懸崖止步，不要再往下衝」。

(中時 )