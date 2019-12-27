綠強推反滲透法 馬：懸崖止步 12:392019/12/27 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九今上午陪同新北市第十選區立委候選人林金結至土城延吉市場掃街。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今上午陪同新北市第十選區立委候選人林金結至土城延吉市場掃街，對於民進黨計畫年底前強行通過反滲透法，馬英九表示，這對維持安全並沒有幫助，反而製造混亂，一定會造成非常多問題，執行上窒礙，法務部現在也沒辦法，盼「懸崖止步，不要再往下衝」。 (中時 ) #馬英九 #反滲透法 #反滲透 #通過 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸交流風聲鶴唳 諜影幢幢 04:102019/12/23 焦點新聞 退役情治人士：反滲透法只為選舉 04:102019/12/23 焦點新聞 綠拚反滲透法三讀 宋楚瑜批暴衝 04:102019/12/23 焦點新聞 連當啦啦隊的自由都沒有 04:102019/12/23 論壇廣場 請給企業一個不用看臉色的環境 01:182019/12/23 政治要聞 抗中過了頭 台灣產業陷入斷鏈困境 01:182019/12/23 政治要聞 綠強推反滲透法 台商批回到戒嚴 04:102019/12/24 話題觀察 一黨之私 04:102019/12/24 論壇廣場 反滲透法應由新民意討論 04:102019/12/24 論壇廣場 大開民主倒車 比白色恐怖更可怕 01:122019/12/24 政治要聞 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 劉兆玄力挺韓 藍軍歸隊三大社團是關鍵！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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