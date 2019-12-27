車王電集團董事長蔡裕慶今（27）日與工研院資通所副所長鄭聖慶，在經濟部技術處處長羅達生及工研院副院長張培仁見證下，共同簽高運量自動駕駛電動巴士智能合約，攜手搶國內及全球自駕市場商機，第一輛國產自動駕駛電動巴士最快2020年第一季出廠，華德動能2021年將生產10輛自動駕駛電動中大型巴士。

車王電看準自動駕駛巴士領域未來龐大商機，為掌握電動商用車發展平台，2011年投資首家獲得電動巴士自主開發資格認證的電動商用車製造廠華德動能。華德動能採用六段自動變速高效馬達傳動系統、結合車王電鋰電池主動平衡管理系統，預計2021年完成LEVEL3+等級的自動駕動電動公車量產化，車王電子與華德動能將智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣ICT、智能、儲能技術及關鍵零組件整合成先進電動公車平台，行銷全球。這項合作案，是第一個以量產型電動巴士發展的自駕巴士開發案，符合政府推動公共運輸電動化及智慧化方向。車王電初期先投資1.6億元，投入自駕巴士產品研發。

工研院指出，在經濟部技術支持下，工研院與車王電集團旗下車王電及華德動能共同打造首輛自主研發的自動駕駛巴士，2018年台中世界花卉博覽會期間，在水湳智慧城試運行。車王電集團藉由這次合作經驗，積極介入自駕巴士領域。華德動能生產的國產自動駕是電動巴士將導入自駕感知及決策次系統外，也將整合東元電機、車王電子、佳世達、岩田友佳、華德動能、明泰科技、宸耀科技、四零四科技、上濱空調、亞勳科技、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技及輝創電子等14家廠商，合作項目涵蓋感知系統、空調、系統整合、網路、儀表、空壓機、雷達、V2X（車聯網）、動力馬達、感知平台、電動巴士、監控平台、高精圖資及影像機等項目，建構台灣自動駕駛產業鏈。

車王電2011年車王電集團董事長蔡裕慶表示，車王電集團預估2030年台灣電動車年需求1,000～1,500輛，要做智慧城市及智慧交通的問題解決者。旗下華德動能桃園廠2020年電動巴士、底盤及底盤三電系統內外銷產量預估可翻倍增加至百輛，2021年起，華德動能整車、底盤及底盤三電系統翻倍成長。

蔡裕慶指出，車王電集團旗下華德動能及車王電第一階段斥資新台幣25億元，在台中港加工出口區13,000土地設廠，將打造年產近萬輛中大型電動巴士、底盤及三電系統的生產基地，預計2021年第一季完工啟用，車王電生產車用電子等相關產品，華德動能生產中大型電動巴士、底盤及底盤三電系統。

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