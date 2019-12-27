國外手工餅乾品牌 Aunt Stella 今年與臺灣藝術圈跨界合作，攜手台灣藝術家詹喻帆先生，推出公益禮盒，每盒捐出 20 元幫助偏鄉兒童，努力讓每個弱勢家庭的孩子，今年能夠溫暖過新年。

台灣藝術家詹喻帆表示，其所創作的作品「非常樂園」4 號作品，勾勒勾勒出飛機及小女孩互動,呈現無生命及有生命的對比,女孩像是驅使飛機重生的力量，將兩者結合暗示著互相共生的機制，畫面前方正在燃燒的火堆代表著微小的希望，在眾人期待下持 續燃燒溫暖的感覺,象徵接下來迎接它們的是希望和向前的力量，藉此呼籲社會付出己力給予兒童和我們的下一代能夠自由翱翔的未來。

Aunt Stella今年以「益食藝」為主題，結合詹喻帆所創作的「非常樂園」4 號作品，跨界合作的新春公益禮盒，每盒將會捐出 20 元給兒福聯盟，藉此呼籲大眾一同關懷偏鄉弱勢兒童。

(旺報 )