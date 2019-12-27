鵝鴨肝醬是法國傳統菜餚，隨著社會重視動物權益，以強行灌食方式製成的鵝鴨肝醬招來千夫所指。法國團隊以鵝群遷徙前大量進食的特性，配合腸道菌群研究，研發不須填餵的鵝肝。

法國「迴聲報」（Les Echos）報導，專門研究代謝及心血管疾病的法國國家衛生研究院（Inserm）研究員布瑟蘭（Remy Burcelin），研發出不用填餵就能製作鵝肝醬的方法，以這種方式生產出來的第一批鵝肝醬近期才在法國西南部地區上市。

製作鵝肝醬的傳統方法是定時填餵，這種方法經常引來虐待動物的批判聲音。布瑟蘭與新創生物科技企業Aviwell內部不同專長的研究人員組成團隊，找到了不須填餵就可生產鵝肝醬的方法。

布瑟蘭研究人類的脂肪肝現象，觀察到肥胖族群及糖尿病患者的肝臟儲存脂肪過程中，腸道菌群扮演了一定的角色，他想像著把這個過程套用在動物身上，做了一些試驗，結果很成功，研究團隊決定與朋友合作，在法國南部阿列日省（Ariege）建立實驗農場，飼養一些派瑞格（Perigord）地區的鵝。

報導提到，埃及人早在數千年前就發現鵝群每年遠赴溫暖地方過冬之前會大量進食的自然現象，這種現象在鵝群適應生存狀態的過程中，已經越來越不起作用，研究團隊要做的就是重新觸發這個自然現象。

研究團隊解釋：「這種過量進食的現象有兩種作用，一方面是給生物體帶來豐富能量，一方面是調整腸道菌群，腸道裡的(酉每)與肝臟互相作用，促進了脂肪儲存。」

經過3年時間，研究團隊挑出最適合幫助鵝群消化玉米、得出優良鵝肝的菌種，第一批以這種方法生產的新型鵝肝醬已於近期上市，一罐125公克要價124歐元（約新台幣4100元）。

這對鵝鴨肝醬產業來說是一場小型革命。由於動物保護團體及愛護動物人士反對填餵的呼聲越來越高，一些國家或地區如美國加州、印度已禁止販售或進口以填餵方式製成的鵝鴨肝醬，多少波及到法國的鵝鴨肝醬產業。

新型鵝肝在市場獲得的回響比預想更好，Aviwell希望把這項產品賣到有禁令的地方，募集足夠資金後，也想把在鵝群身上獲得的成功經驗擴大到鴨群。

布瑟蘭說，理想是希望於2020年生產2000到3000個鵝肝，這意味需要60萬歐元資金，其中一半用來建造新的生產工廠。

(中央社)