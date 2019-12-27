桃園長庚轉運站27日舉行動土典禮，包括桃園市長鄭文燦及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧等人共同主持。（長庚提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園長庚轉運站27日舉行動土典禮，包括桃園市長鄭文燦及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧等人共同主持。（長庚提供／甘嘉雯桃園傳真）

為改善龜山、林口交界的交通雍塞問題，市府在林口長庚醫院北側及林口交流道龜山區內規畫「桃園長庚轉運站BOT案」，27日舉行動土典禮，未來在轉運站內設有室內停車場、機場捷運連通道及會展中心等多項設施，除了提升國內外病患就醫的便利性與安全性，更可方便各國人士來台進行國際研討，將是集交通改善、就醫可近性、提升國際會議品質功能於一身的嶄新轉運站，預計2022年11月完工啟用。

桃園市長鄭文燦及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同進行開工祝禱與動土儀式，另有國道客運業者、地方民意代表、里民等近500位貴賓到場共同見證。

這座轉運站是1棟地上5層、地下1層建築，由蘭陽博物館、故宮南院設計團隊「姚仁喜｜大元建築工場／大元聯合建築師事務所」一同打造長庚湖畔景觀建築，1樓設有19席大客車月台，未來將進駐汎航、日統、國光、統聯及阿羅哈等計38條路線國道客運業者，將每天提供949班往返台北、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地的國道客運，並且整合長庚周邊市區就醫專車，提供乘客轉乘便捷及舒適的候車環境。

長庚決策委員會主委程文俊表示，長庚醫院在地發展了40多年，至今人口激增超過10倍，長庚周遭也成為中長途客運及機場捷運的重要據點，但龐大的車流量經常造成塞車及回堵，影響民眾的交通便利性與安全性，未來，高速公路長途客運將直接到轉運站上下客人，不必再繞經龜山地區，對解決大客車在文化一路、文化二路、復興一路周邊停等上下客造成其他車流干擾，以及紓解龜山地區交流道周邊道路的交通負荷，將帶來實質幫助。

根據規畫，轉運站1樓設置售票服務櫃台、候車空間及餐飲便利商店等設施，2至5樓及地下1樓則均規畫為室內停車場，提供650格汽車位及1200格機車位，可提供北部所有民眾前往林口長庚就醫時，更完善、便捷的停車場所選擇。

(中時 )