包商油漆在灰色管外的橘油漆不僅目視就可發現差異，且可輕易刮除，王鴻薇也質疑市府官員放水包庇。（陳俊雄攝）

北市延壽國宅和南港國宅爆出承包商富強工程疑為趕工避免受罰，未依約定更換橘色汙水管線，卻以塗上橘漆方式假冒，市議員王鴻薇上午會勘後要求都發局徹查其間是否存有弊端。

立委黃國昌在臉書發文質疑台北市政府執行國宅管線維修疑似不實，市議員王鴻薇上午邀集都發局及包商會勘。

王鴻薇質疑，油漆管線肉眼即可輕易辨識，都發局卻能通過查驗撥款，疑有不法，要求都發局徹查內部是否涉及包庇，並追究包商責任。

王鴻薇指出，除了延壽P國宅外，包商富強工程公司今年另承攬南港、榮星、東湖C、東湖E、台肥等出租國宅之維修案，她也要求市府調查其他國宅是否有類似情形。

都發局說明，該案廠商今(108)年度契約負責七處國宅相關零星修繕工程，本案係因國宅地下室汙廢水管線堵塞辦理管線更新，原要求廠商更換PVC(橘色)管線，經現勘發現該廠商疑似已換管但未依契約工項更換管材，都發局黃景茂局長於第一時間已責成政風室進行調查，除依契約規定處罰外，如有行政疏失將檢討相關人員責任，絕不寬待，亦責成主政科室就本局轄管出租國宅全面清查，以杜絕廠商再有違約之情事。

(中時 )