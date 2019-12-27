雲林檢警查獲總統賭盤，起扣以不法所得剛買的保時捷休旅車，雲林地檢署明年1月7日將拍賣。（許素惠攝）

雲林檢警查獲總統賭盤，起扣的保時捷休旅車價值３６９萬元。（許素惠攝）

雲林檢警查獲總統賭盤，逮捕數名組頭。（警方查供／許素惠雲林傳真）

雲林檢警查獲總統賭盤，起扣現金６０萬元。（警方查供／許素惠雲林傳真）

雲林檢警連續多日在土庫、麥寮、古坑及台西等地查獲總統賭盤，分別諭令以3至10萬元不等交保，限制住居，其中在土庫張姓組頭家中搜出現金60萬元等證物，並查扣張以不法所得剛買的價值369萬進口保時捷名車，雲林地檢署預計明年元月7日拍賣。

警方指出，張姓主嫌經營運動彩簽賭長達2年多，近來因選舉也兼營總統及立委賭盤，每注1萬元供賭客下注，2年來約獲利約400餘萬元。

虎尾警分局長郝心誠表示，張嫌花了369萬元買車，24日前往台中開回新買的保時捷休旅車，員警經雲林地檢署檢察官劉晏如指揮持搜索票，在張嫌土庫住家守株待兔，張嫌一回到家，便遭逮捕，並執行搜索，扣得現金60萬元，電腦主機1台、行動電話1支、記帳單等物，以及新的休旅車。

警方接著循線查獲下游曾、高組頭，兩人是夫妻，經檢察官訊問後，分別以10、5、5萬元交保候傳，並限制住居。查扣的休旅車明年1月7日將在雲林地檢署進行拍賣，所得繳入國庫。

檢察官蕭仕庸、黃立夫、仁、吳淑娟、李侃穎等另指揮台西分局、雲林刑大、雲林縣調查站、嘉義縣朴子分局等，在麥寮、古坑、台西等地，查獲林、江、丁等嫌也涉及經營總統賭盤供簽賭，經搜索查扣手機等，諭令3至5萬元交保候傳，林嫌並限制出境。

(中時 )