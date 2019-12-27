立法院長蘇嘉全今下午針對《反滲透法》草案召開朝野協商，民進黨立院黨團上午在開記者會，向反對立法的國民黨提出10問，黨團書記長李俊俋表示，面對中國滲透已經到家門口，難道不用盡速立法規範嗎？《反滲透法》清楚規範不得接受境外敵對勢力資助、指示、委託對行對台滲透行為，可以補強民主機制，建立安全防護網。

黨團幹事長管碧玲指出，中共代理人相關法案從5月開始討論，從學術界、立院、行政部門深入探討議題，但近期卻因為政治操作，《反滲透法》被貼上多數暴力倉促立法、戒嚴法案、選舉考量等標籤，但實際上，該法案已經討論半年多，且行政權完全沒有授權，大陸也滲透很久，立法真的不能再等了，我們應該扛起責任。

李俊俋說，習近平今年提出一國兩制台灣方案後，中國滲透台灣民主機制非常嚴重，因此五月提出兩岸條例修正，《反滲透法》立法只針對為反滲透行為規範，其他的不在裡面，避免台灣現行的民主機制被中國藉由滲透方法破壞。

綠委周春米認為，《反滲透法》可以從兩個角度解析條文，第一是立法目的是保障台灣本土政權及民主自由社會，不容懷疑；第二是境外敵對勢力或許仍有許多疑慮，都尊重，文字都可以充分討論，不要還沒看條文前就抹黑或拒看反抗。她說，中共對台灣步步進逼大家都感同身受，去年也深受假訊息其害，民進黨歷經多方討論蒐集資料，訂定成草案，條文密度與結構禁得起檢驗。

對於國民黨、親民黨都呼籲，應等明年選後產生新民意再處理《反滲透法》，管碧玲強調，滲透已經具體明確，拖延形同袒護，守護民主不能等，我們這屆的責任自己扛，盡速完成立法有其必要性。

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(中時 )