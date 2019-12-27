距離高雄捷運R24南岡山站不到800公尺的87期重劃區，27日舉行完工和公園啟用儀式，由於捷運南岡山站已有高醫岡山醫院、以及岡山樂購站前廣場等企業投資、施工中，因此，87期重劃區完工之後，釋出17.59公頃的住宅用地，將成為建商搶進，興建捷運宅的熱門區域。

高雄市政府與國防部合作開發的「高雄市第87期市地重劃工程」，27日上午舉辦重劃區公園啟用及重劃工程竣工典禮，高雄副市長李四川率高市府官員主持，並見證縣市合併後，岡山區第一個公辦市地重劃區的開發成果。

李四川說，第87期重劃區原來是正氣新村、致遠村、大鵬九村等國軍眷村，後因眷舍遷建後，土地閒置低度利用，相當可惜，因此，在縣市合併後，高市府透過都市計畫變更，將該區規劃為25米園林道路貫穿其中的大街廓住宅區，並配置6處公園用地，透過市地重劃與軍方合作開發，結合鄰近的捷運南岡山站、岡山文化中心、劉厝公園、典寶溪滯洪池公園等重大建設，開發成為一處北高雄優質的新社區。

高雄地政局長黃進雄表示，第87期重劃區內總面積約28.88公頃，重劃後，可提供約17.59公頃住宅區土地，高市府無償取得公共設施用地約11.29公頃，包含道路用地3.52公頃、公園用地4.58公頃、園林道用地2.7公頃以及市場用地0.5公頃，並將介壽路道路寬度拓寬為20公尺，大幅改善交通壅擠情形。

黃進雄指出，87重劃區完工之後，街廓完整方正，公共設施完善，區內還有嶄新的欣欣市場，提供民生消費，生活機能健全，再加上明年初，醒村文化景觀區整修完成，相信很快將成為岡山最佳宜居樂活的社區。

工務局長吳明昌表示， 87期市地重劃區內公園，遍植多樣原生與開花樹種，步道穿越其中，沿途設置廣場、景觀涼亭、沙坑遊戲區及休憩座椅設施，打造全齡生活地景公園。

他說，位於阿公店溪南側的公5，以岡山揚名世界的螺絲產業，做為入口地標的創意發想，塑造門戶意象，運用色彩及夜晚LED燈箱映照，不只為忙碌車潮增添綠意，更體現岡山螺絲產業的生命能量與工業實力。

特別值得一提的是，原本位於重劃區內園林道路上的欣欣市場，因為老舊，而且衛生條件不佳，高市府特別於重劃區國軒路與仁壽南路口，規劃一處新的市場用地，租賃予攤商協會，興建新市場繼續營業，新市場地點及設施優良，農曆春節即將到來，嶄新的欣欣市場將可提供民眾享用眷村美食及採辦年貨的服務。

(工商 )