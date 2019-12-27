陸美貿易戰爆發1年半以來，全球經濟成長受到影響，企業資金流動大幅縮減，導致各國央行年初吹起降息潮，美國聯準會(Fed)也一改先前鷹派態度，分別在今年降息三次，全球供應鏈也隨著貿易戰洗牌。然而，台灣、越南受益於貿易戰轉單效應，成為今年最亮眼的經濟體之一，財信傳媒董事長謝金河就在臉書分析3點關鍵，台灣和南韓經濟出現了新的轉折。

謝金河以「今年南韓經濟比台灣辛苦！」為題發表一篇文章，表示過去20年來，台灣的經濟喜歡跟南韓相比都被比下去，但今年卻出現新變化。謝金河指出，在貿易戰衝擊下，台灣成為轉單效應受益者，前10個月對美國出口成長17.7%，今年前三季GDP表現都優於南韓。至於南韓，從去年12月迄今，每月都出現衰退，今年11月衰退14.3%，台灣則是出口則逆勢成長3.3%。

謝金河從3個面向進行分析，分別是房地產政策、薪資上調對於企業經營壓力，以及貿易戰衝擊。從南韓的房地產政策來看，根據最新數據顯示，南韓有一套房的人口大約是1401萬人，兩套房以上的有219.2萬人，擁有6到8套的有4.98萬人，10套以上有3.75萬人，51套以上有1882人，從自有房屋分布來看，南韓比台灣更集中，年輕人面臨壓力與日俱增。

此外，南韓新資調整也走到盡頭，在文在寅主政下，本來要時薪從8350韓元（大約239元新台幣），拉升至10000韓元，但現在卻卡住了；南韓最低月薪174.5萬韓元（約51000台幣）的規定，也讓許多企業吃不消，年輕人找不到工作的情緒也讓社會張力愈來愈大。

謝金河指出，南韓經濟是以大企業為主，陸美貿易戰讓三星南韓半導體出口仍衰退16.7%電子的記憶體首當其衝，今年三星的營業利益減半，12月前20天，船舶出口減少51.2%，石化、鋼鐵、造船產業也面臨極大壓力，加上日韓貿易戰仍未見結果，南韓經濟可說是雪上加霜。

謝金河表示， 2020年的全球經濟仍然充滿變數，台灣和南韓的下一場賽局走向會如何，值得仔細看下去！

(中時電子報)