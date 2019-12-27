《韓股》科技股領軍，韓股漲0.66％ 12:502019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再創新高，以及美中貿易局勢持續樂觀，投資人看好明年行情表現，由科技股領軍，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.66%。領頭羊三星電子大漲3%。韓元微升0.05%，報1,161.2兌一美元。 (時報資訊) #三星 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》獲利了結，韓股小跌 11:592019/12/23 財經 《韓股》獲利了結，韓股近持平 16:142019/12/23 財經 首例三星蔥大盜 得手555公斤轉包販售遭起訴 16:172019/12/23 社會 《韓股》獲利了結，韓股連2跌 16:142019/12/24 財經 台股基金進場好時機 科技股吸睛 04:102019/12/25 投資理財 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 11:172019/12/26 財經 《韓股》交投淡靜，韓股近持平 12:162019/12/26 財經 《科技》超級限量！三星摺疊機Galaxy Fold售價68888元 14:492019/12/26 財經 《科技》三星台灣明年不走機海，旗艦機拚追蘋果 15:062019/12/26 財經 《韓股》看好美中局勢，韓股收漲0.36％ 16:312019/12/26 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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