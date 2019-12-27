隔夜美股再創新高，以及美中貿易局勢持續樂觀，投資人看好明年行情表現，由科技股領軍，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.66%。領頭羊三星電子大漲3%。韓元微升0.05%，報1,161.2兌一美元。

(時報資訊)