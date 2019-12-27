根據今天的申報文件顯示，電動車製造大廠特斯拉（Tesla）和中國的銀行業者達成協議，敲定一項金額達90億元人民幣（新台幣388億元）的有擔保定期貸款協議。
路透社報導，特斯拉同時也敲定一項金額達22.5億元人民幣的無擔保循環貸款協議。特斯拉表示，這兩項貸款將用於旗下的上海車廠。
根據申報的文件，這些銀行包括了中國建設銀行、中國農業銀行、上海浦東發展銀行，以及中國工商銀行。
這些貸款除了用來挹注上海車廠的興建和生產外，可能也會用來償還明年3月4日到期的35億元人民幣貸款。
上海廠是特斯拉在美國以外地區設置的第一座海外工廠，同時也是特斯拉提高在中國這個全球最大汽車市場銷售，並避免北京對美國製汽車加徵關稅的對策重點。
路透社本週稍早引述知情人士披露，特斯拉和中國的銀行業者達成一項新的100億元人民幣5年期貸款協議。
(中央社)
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