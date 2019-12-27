三商家購(2945)旗下美廉社持續深耕社會，由於酒水、自有品牌產品銷售穩定成長及電子會員數攀升，今年前11月合併營收為111億元，年成長1.31%，預計今年底美廉社家數將達720家，公司亦將持續展店，並估計在明年送件申請上市。

美廉社主打社區型商店，物美價廉高CP值策略讓公司在通路大賣場量販店競爭激烈中逐漸站穩市場，2018年店家數從617家成長至670家，今年再增加約50家，預計今年底家數可望達720家，明年亦將持續展店，以擴大營運規模。

除積極進行展店，美廉社亦衝刺電商及電子會員數量，其中電子會員部分，美廉社於今年4月與line合作綁定會員，8個月以來電子會員數已經突破10萬人，手機就能查詢紅利點數直接折扣，取代過去憑卡折扣的流程，美廉社觀察，這群消費者年齡層約在26歲到40歲，對價格敏感度高，使用電子會員除了可以知道紅利狀況外，還能接受最新的折扣優惠，進而促動消費，消費力也較一般會員高30%，成為公司新興消費客層。

若以商品銷售來看，酒類及飲料商品、輕度飲食及自有品牌商品(如：衛生紙)等是今年業績成長重要推手，其中美廉社全數店型開始販售蔬果，菇類等產品，同步帶動冷凍、泡麵等產品銷售動能，今年蔬果業績成長近40%，美廉社也規畫在2020年提倡輕度飲食，將在門市上推動轉型，增加即食即飲的食品，給民眾更多方便的選擇，此外，看好咖啡及鮮食市場，美廉社也計畫將賣咖啡、地瓜及鮮食類產品從目前的52家店逐步推廣至其他店家。

至於自有品牌產品今年亦表現不俗，衛生紙等相關產品今年營收較去年成長約10%。

三商家購今年上半年稅後盈餘為1595萬元，每股盈餘為0.27元；累計前11月合併營收為111億元，年成長1.31%。

(時報資訊)