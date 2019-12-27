美國眾院上周表決通過彈劾條款，指控川普濫用權力和阻止國會調查，眾院司法委員會表示，眾院如發現川普總統企圖妨礙調查的新證據，會對他發動第二次彈劾。

特朗普成為美國歷史上第三位被眾議院彈劾並通過的總統，彈劾案將移交參議院審核，以決定他是否能繼續擔任總統。上周就彈劾條款進行表決前，眾院律師即表示司法委員會打算繼續進行彈劾調查。民主黨人早就宣稱他們將繼續收集更多證據，而彈劾表決的時機反映這件事的急迫性，與何時結束向證人蒐證和取得文件無關。

眾院法律顧問雷特提出文件說，如白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)的證詞提供新證據，顯示川普不觸犯已通過的彈劾條款的可彈劾罪行，司法委員會將考慮建議提出新的彈劾條款。強調沒有任何法律規定眾院如發現新的證據，不得再彈劾川普。但不民主黨領導階層沒有人表示將採取這種做法，因為參院即將進行彈劾審判，總統初選也即將揭開序幕。

(中時電子報)