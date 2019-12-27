行政院前院長劉兆玄接受媒體專訪，痛批民進黨種種作為「令人心寒」，並公開支持韓國瑜，由於他與馬前總統關係密切，加上曾任大學校長，象徵知識藍與馬迷歸隊。再者，他在神秘社團仁社有一定輩份，在傳統高階文官系統也擁有極大影響力，將對文官挺韓起一定示範作用。

劉兆玄是空軍子弟出身，父親劉國運曾任空軍副總司令，兄弟都是博士。他自己一手作學問，一手用上官鼎名義寫小說，在學術界及科技界都很有號召力。劉也學而優則仕，自清華大學校長卸任後轉戰政壇，上世紀末出任行政院副院長，當年指揮921救災甚獲好評。並在2008政黨第二次輪替，擔任馬英九總統的第一任行政院長，被外界視為馬團隊要角之一。

劉兆玄公開呼籲支持韓國瑜，不僅代表馬迷歸隊，更象徵知識藍也加入挺藍陣營，尤其是過去一向支持國民黨的高科技業及藍營知識分子，對遭綠營長期醜化為草包的韓國瑜無異打了一劑強心針。

除了知識藍及馬迷歸隊挺韓外，劉兆玄在傳統國民黨官僚系統扮演極吃重角色。一位退休政務官告訴本報，國民黨傳統技術官僚不少都是秘密社團仁社的社員，他們平常相互提攜，很多高階文官都知道，仁社甚至擁有人事建議權。在仁社輩分不低的劉兆玄一席話絕對可以起帶頭示範作用，讓親藍營的傳統高階官僚系統動起來。特別是民進黨執政後破壞文官制度，許多文官敢怒不敢言，劉兆玄放這把火很可能產生燎原效果。

根據報導，仁社是青幫分支，與恆社、忠信社並稱三大社團，1935年5月在上海成立，門生多來自上層，加入標準之一是特任、簡任級以上高階文官。

(中時電子報)