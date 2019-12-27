林國春回嗆民進黨選舉沒品，不道德。（王揚傑攝）

民進黨新北市議員戴瑋姍及張維倩今（27）日上午舉行記者會，質疑國民黨立委候選人林國春與中國台港澳辦機關、共諜以及親中人士互動密切，是不是「吳斯懷們」？林國春回嗆，民進黨執政無能，選舉選到沒品，拿這個來做文章，很不道德。

張維倩質疑，林國春2015年4月接任新北市退警協會以後，每年都帶團訪問中國，拜會台港澳辦領導，經費從何而來？是否接受對方招待？

戴瑋姍也質疑，台北市議員侯漢廷和是共諜案被告，林國春卻找侯漢廷站台；暴力攻擊何韻詩的統促黨胡志偉，林國春在臉書稱他是兄弟；共諜陸軍馬祖防衛指揮部退役少將許乃權，刑滿出獄後，林國春與他互動密切，林國春應該公開說明，他是不是「吳斯懷們」？

林國春回應，我們不只去大陸，還去日本、杜拜、美國、歐洲，每年的旅遊都是自己出錢，成員主要是退休員警協會和板橋的民眾，和里長帶團出國旅遊一樣，沒有特定地方，只要是各自出錢，沒什麼好解讀。

林國春痛批，民進黨選舉選到沒品，是怕國民黨執政嗎？民進黨的人難道沒有去大陸旅遊嗎？我們也沒接受國台辦的招待，自己出錢難道有錯嗎？有違法嗎？民進黨執政無能，全民遭殃，拿這個來做文章，很不道德。

林國春強烈否任和統促黨的人士交好，他激動表示，他和板橋的市民交情很好，跟中華民國的國民交情很好，民進黨拿不出政績，拿這個來汙衊他，最不道德。

林國春再批，民進黨「自己做不好，自己要檢討；自己做不好，換別人做也是剛剛好。」

林國春表示，選舉應回歸到主軸，民進黨就是選情危險，拿不出政績，才拿這些來汙衊其他候選人，他呼籲民進黨的候選人要接地氣，下鄉和民眾走在一起，才能了解民眾的心聲。

(中時 )