路透引述日本電視台NHK報導指出，因日本郵政（Japan Post）遭爆銷售違法保單，日本金融監管機關27日（周五）下令日本郵政的兩個單位3個月內不得銷售新的保險產品。

簡保生命保險公司（Japan Post Insurance）、日本郵政以及母公司日本郵政控股本月稍早表示，不當銷售的保險商品數量已達1萬2,836件，其中違法或違反內部規範的達670件。

日本金融廳（FSA）官員表示，該單位尚未宣布任何事項。日本郵政發言人也說，尚未得到監管機關的消息。

(工商 )