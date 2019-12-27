NHK：監管機關要求日本郵政暫停銷售保險 13:132019/12/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述日本電視台NHK報導指出，因日本郵政（Japan Post）遭爆銷售違法保單，日本金融監管機關27日（周五）下令日本郵政的兩個單位3個月內不得銷售新的保險產品。 簡保生命保險公司（Japan Post Insurance）、日本郵政以及母公司日本郵政控股本月稍早表示，不當銷售的保險商品數量已達1萬2,836件，其中違法或違反內部規範的達670件。 日本金融廳（FSA）官員表示，該單位尚未宣布任何事項。日本郵政發言人也說，尚未得到監管機關的消息。 (工商 ) #日本 #郵政 #銷售 #保險 #監管 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應數位化 中華郵政將推「人臉辨識」提款 16:022019/12/23 生活 衝刺數位金融！明年郵政Visa卡可搭捷運 16:332019/12/23 財經 北臺灣郵件作業中心 明年上半年開工 20:212019/12/23 財經 中華郵政拓展數位金融服務生態圈 落實「金融服務即生活」 21:042019/12/23 財經 中華郵政明年預計加碼台債、國外債近千億元 21:052019/12/23 財經 明年加碼台股 中華郵政 銀彈200億 04:102019/12/24 財經要聞 衝刺數位金融 郵政Visa卡 明年可搭捷運 04:102019/12/24 金融．稅務 力挺地方創生！中華郵政賣農特產品 20:102019/12/26 財經 中華郵政攜手桃園市政府 推動地方創生 20:402019/12/26 財經 鼠來寶生肖郵票特展 開跑 04:102019/12/27 產業特刊 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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